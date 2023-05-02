Усхопов Сергей Филимонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усхопов
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Филимонович
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12386. УСХОПОВ СЕРГЕЙ ФИЛИМОНОВИЧ, 27 л., Гомельск. г., г. Речицы. Гомельск. Губсуд. Ст. 180, лиш. св. 1 г. 11 м. 25 д. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 22/ХІ—23.
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