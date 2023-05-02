Фролов Егор Гуреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фролов
- Имя
- Егор
- Отчество
- Гуреев
- Дата исполнения приговора
- __ октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140649. ФРОЛОВЪ, ЕГОРЪ ГУРЕЕВЪ. К. Керенск. у., в. и с. Ртищева, 45 л.; — З. Н 2 уч. Керенск. у. 15 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. въ Окт. 909. | 908 55840 170 М.
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