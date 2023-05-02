Фролов Егор Гуреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФролов Егор Гуреев

Фролов Егор Гуреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фролов
Имя
Егор
Отчество
Гуреев
Дата исполнения приговора
__ октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 429
Источник
Скан
Оригинальная запись
140649. ФРОЛОВЪ, ЕГОРЪ ГУРЕЕВЪ. К. Керенск. у., в. и с. Ртищева, 45 л.; — З. Н 2 уч. Керенск. у. 15 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. въ Окт. 909. | 908 55840 170 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close