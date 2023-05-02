Шадров Иван Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шадров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12525. ШАДРОВ ИВАН ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 55 л., Усть-Медведицк. окр., Кумылжепск. в. Н. С. 5 уч. Усть-Медведицк. окр. Ст. 140а, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с.
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