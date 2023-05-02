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Андреас Георг-Фридрих Георгиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Андреас
Имя
Георг-Фридрих
Отчество
Георгиевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 8
Источник
Скан
Оригинальная запись
183. АНДРЕАС, ГЕОРГ-ФРИДРИХ ГЕОРГИЕВИЧ, 23 л. Гр. Ровненск. у., с. Принального; — Н. С. 2 р-на Ровненск. у. Кража, лиш. св. 2 г., амнист. от нак. освоб.

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