Толчев Никита Арсеньев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Толчев
- Имя
- Никита
- Отчество
- Арсеньев
- Дата исполнения приговора
- 17 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140045. ТОЛЧЕВЪ, НИКИТА АРСЕНЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тарск. у., Тевризск. в., д. Изюка, 30 л., рд. Нижне-Ломовск. у., въ в. и с. Никольскомъ; — Тобольск. О. С. 7 Сент. 909, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1483 У., тюр. 8 м. Исп. 17 Окт. 909. | 905 68125 1653 У. | 901 70235 170 М. | Уральск. Обл. Правл. за кражу и перед. подложн. росп. и употр. фальшив. печати — арест. отд. 2½ г.
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