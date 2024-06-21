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Толчев Никита Арсеньев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Толчев
Имя
Никита
Отчество
Арсеньев
Дата исполнения приговора
17 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
Источник
Скан
Оригинальная запись
140045. ТОЛЧЕВЪ, НИКИТА АРСЕНЬЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Тарск. у., Тевризск. в., д. Изюка, 30 л., рд. Нижне-Ломовск. у., въ в. и с. Никольскомъ; — Тобольск. О. С. 7 Сент. 909, 4 п. 134, 135 и 1 ч. 1483 У., тюр. 8 м. Исп. 17 Окт. 909. | 905 68125 1653 У. | 901 70235 170 М. | Уральск. Обл. Правл. за кражу и перед. подложн. росп. и употр. фальшив. печати — арест. отд. 2½ г.

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