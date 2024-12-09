Леонов Филипп Александров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Леонов
- Имя
- Филипп
- Отчество
- Александров
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95856. ЛЕОНОВЪ, ФИЛИППЪ АЛЕКсандровъ, 24 л. К. Зубцов. у., Ушаковск. в., с. Романова; — Тверск. О. С., 27 Мая 911, 152, 2 ч. 226 и 227 У., по сов. съ приг. У. Чл. О. С. по Тверск. у. отъ 23 Февр. 911 г. (977 У., тюр. 2 м.) и приг. Г. С. 3 уч. г. Кронштадта отъ 10 Марта 911 г. (169 М., тюр. 3 м.), арест. отд. 1½ г. Исп. 18 Іюня, счит. ср. съ 10 Марта 911.
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