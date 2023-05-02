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Евграфов Никон Евграфович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Евграфов
Имя
Никон
Отчество
Евграфович
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4272. ЕВГРАФОВ НИКОН ЕВГРАФОВИЧ, 39 л., Боровичск. у., Ореховск. в., хут. Затишья. Новгородск. Губсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 2 г. Исп. 22 окт. 923.

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