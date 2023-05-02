Крачер Борис Клементьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крачер
- Имя
- Борис
- Отчество
- Клементьевич
- Дата исполнения приговора
- 19 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7013. КРАЧЕР БОРИС КЛЕМЕНТЬЕВИЧ, 24 л. Рд. в Виленск. г., Дисненск. у., Орловск. Губсуд, Ст. ст. 86 ч. 2, 183 ч. 2, 220, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 5 л., Исп. 19 дек. 923.
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