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Сенькин Иван Логгинович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сенькин
Имя
Иван
Отчество
Логгинович
Дата исполнения приговора
24 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 308
Источник
Скан
Оригинальная запись
10535. СЕНЬКИН ИВАН ЛОГГИНОВИЧ, 23 л., Весьегонск. у., Перемуцк. в., д. Пареево. В. Т. Моск. окр. при 48 стр. див. Ст. ст. 205в, 1 ч. 207, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 24/ІІІ — 24.

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