Федотов Александр Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Федотов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 556
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 96007. ФЕДОТОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ МАТ вѣевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Васильск. у., в. и с. Воротынца, 39 л.; — Васильск. У. С., 16, 169, 173 и 175 М., тюр. 4 м. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 96008. | 903 82594 169 М | 99 8643 173 М. | 99 105731 1666 У., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 89010.
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