Голик Яков Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Голик
- Имя
- Яков
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 08 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 66
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46119. ГОЛИКЪ, ЯКОВЪ ПЕТРОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Кіевск. у., Макаровск. в., м. Мотыжина, 29 л.; — Кіевск. О. С. (въ 4 р.), 134, 135 и 2 ч. 1655 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 8 Апр. 905. | 900 89596 1655 У. | 97 60281 170¹ М. | 99 46886 172 М.
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