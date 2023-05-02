Яковец Тимофей Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯковец Тимофей Иванов

Яковец Тимофей Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яковец
Имя
Тимофей
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 539
Источник
Скан
Оригинальная запись
156478. ЯКОВЕЦЪ, ТИМОФЕЙ ИВАНОВЪ К. Золотоношск. у., Бѣлоусовск. в., с. Деркачешвки, 16 л.; — Лубенск. О. С. 9 Сент. 909, 2 и 4 п. 134, 135, 140, 152 и 1651 У., по сов. съ приг., напеч. въ 909 г. № 47219, тюр. 1 г. Исп. 31 Окт. 909.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.