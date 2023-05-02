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Кузнецов Николай Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузнецов
Имя
Николай
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
25611. КУЗНЕЦОВ, НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 19 л. Гр. Гродненск. г.; — Н. С. Сокольническ. р. 2 отд. г. Москвы. Дезерт., лиш. св. 2 г. Исп. 30 сент. 920.

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