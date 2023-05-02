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Серегин Петр Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Серегин
Имя
Петр
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
03 июнь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 317
Источник
Скан
Оригинальная запись
11736. Серегин Петр Егорович, 23 л., Тульск. г., Белевск. у., Одоевск. в., с. Рылева. В. Т. 84 стр. див. Московск. окр. Ст. 1 ч. 9 П. В. П., лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 3 июня 926.

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