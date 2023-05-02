Филатов Петр Емельянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филатов
- Имя
- Петр
- Отчество
- Емельянов
- Дата исполнения приговора
- 05 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140527. ФИЛАТОВЪ, ПЕТРЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Нижегород. г., Макарьев. у., в. и с. Владимірскаго, 40 л.; — Москов. С. П. 29 Мая 909, 134, 135, 148, 149 и 266 У., тюр. 2 м. Исп. 5 Нояб. 909.
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