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Филатов Петр Емельянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Филатов
Имя
Петр
Отчество
Емельянов
Дата исполнения приговора
05 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
Источник
Скан
Оригинальная запись
140527. ФИЛАТОВЪ, ПЕТРЪ ЕМЕЛЬЯНОВЪ. К. Нижегород. г., Макарьев. у., в. и с. Владимірскаго, 40 л.; — Москов. С. П. 29 Мая 909, 134, 135, 148, 149 и 266 У., тюр. 2 м. Исп. 5 Нояб. 909.

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