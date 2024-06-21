— Сатрутдина Фахрутдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- —
- Имя
- Сатрутдина
- Отчество
- Фахрутдинов
- Дата исполнения приговора
- 22 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140418. ФАХРУТДИНОВЪ, САТРУТДИНА (безъ фам.). К. Свіяж. у., Косяковск. в., д. Нурлатъ, 30 л.; — З. Н. 4 уч. Чебоксар. у. 4 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Окт. 909. | 6 Сент. 908 г. З. Н. 1 уч. Свіяж. у. 4 п. 170 М. — тюр. 1 г.
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