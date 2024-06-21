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— Сатрутдина Фахрутдинов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Имя
Сатрутдина
Отчество
Фахрутдинов
Дата исполнения приговора
22 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 421
Источник
Скан
Оригинальная запись
140418. ФАХРУТДИНОВЪ, САТРУТДИНА (безъ фам.). К. Свіяж. у., Косяковск. в., д. Нурлатъ, 30 л.; — З. Н. 4 уч. Чебоксар. у. 4 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 22 Окт. 909. | 6 Сент. 908 г. З. Н. 1 уч. Свіяж. у. 4 п. 170 М. — тюр. 1 г.

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