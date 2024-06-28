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Дулейбаев Султан-Гарей

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дулейбаев
Имя
Султан-Гарей
Дата исполнения приговора
10 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
Источник
Скан
Оригинальная запись
46607. ДУЛЕЙБАЕВЪ, СУЛТАНЪ-ГАРЕЙ. К. Бирск. у., Московск. в., д. Имай-Утаровой, 42 л.; — Екатеринбург. О. С., 1614 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 10 Мая 905.

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