Дулейбаев Султан-Гарей
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дулейбаев
- Имя
- Султан-Гарей
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 84
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46607. ДУЛЕЙБАЕВЪ, СУЛТАНЪ-ГАРЕЙ. К. Бирск. у., Московск. в., д. Имай-Утаровой, 42 л.; — Екатеринбург. О. С., 1614 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 10 Мая 905.
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