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Глухих Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Глухих
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
30 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
1507. Глухих Василий Федорович, 18 л., Курганск. окр., Мокроусовск. р., д. Крепости. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 16, 169, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 30/ІѴ—26.

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