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Гушля Павел Моисеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гушля
Имя
Павел
Отчество
Моисеев
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46388. ГУШЛЯ, ПАВЕЛЪ МОИСЕЕВЪ. Зап. фельдш. изъ к. Канев. у., в. и п. Козина, 30 л.; — Кіевск. С. П., 149 и 271 У., арест. отд. 8 г. Исп. 10 Іюня 905.

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