Гушля Павел Моисеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гушля
- Имя
- Павел
- Отчество
- Моисеев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46388. ГУШЛЯ, ПАВЕЛЪ МОИСЕЕВЪ. Зап. фельдш. изъ к. Канев. у., в. и п. Козина, 30 л.; — Кіевск. С. П., 149 и 271 У., арест. отд. 8 г. Исп. 10 Іюня 905.
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