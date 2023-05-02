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Островская Елена Александрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Островская
Имя
Елена
Отчество
Александрова
Дата исполнения приговора
12 март 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
43794. ОСТРОВСКАЯ, ЕЛЕНА АЛЕксандрова. Лиш. ос. пр. изъ к. Плоцк. у., гм. Рогозина, д. Отолинекъ, 31 г., рд. т. же у., гм. Монколинъ, въ д. Булѣково; — Плоцк. о. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 12 Марта 907.| 906 13312 172 М. | 902 25388 170 М.| 903 34674 1655 У. | 98 80168 169 М.

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