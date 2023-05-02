Островская Елена Александрова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Островская
- Имя
- Елена
- Отчество
- Александрова
- Дата исполнения приговора
- 12 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 43794. ОСТРОВСКАЯ, ЕЛЕНА АЛЕксандрова. Лиш. ос. пр. изъ к. Плоцк. у., гм. Рогозина, д. Отолинекъ, 31 г., рд. т. же у., гм. Монколинъ, въ д. Булѣково; — Плоцк. о. С., 134, 135 и 1 ч. 1655 У., тюр. 2½ г. Исп. 12 Марта 907.| 906 13312 172 М. | 902 25388 170 М.| 903 34674 1655 У. | 98 80168 169 М.
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