Творогов Михаил Фомин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Творогов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Фомин
- Дата исполнения приговора
- 27 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 356
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88434. ТВОРОГОВЪ, МИХАИЛЪ ФОминъ, 21 г. К. Тверск. у., в. и д. Логгинова, рд. въ г. СПБ.; — СПБ. О. С., 29 Марта 911, 152¹ и 1672 У. арест. отд. 2½ г., съ зач. 6 м. предв. заллюч. Исп. 27 Мая 911. Спр., напеч. въ 910 г. № 57895, счит. недѣйств. | 910 94311 173 М., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 82038. | 909 45378 173 М. | 908 41521 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.