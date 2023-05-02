Магасумов Нагип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМагасумов Нагип

Магасумов Нагип

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Магасумов
Имя
Нагип
Дата исполнения приговора
24 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 240
Источник
Скан
Оригинальная запись
8466. МАГАСУМОВ НАГИП, 26 л., Белебеевск. к., Имал-Кармалинск. в. В. Т. Триб. Северо-Восточн. окр. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 1 г. Исп. 24 июля 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.