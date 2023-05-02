Храпокова Мария Григорьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Храпокова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Григорьевна
- Дата исполнения приговора
- 28 сентябрь 1918
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7870. ХРАПОКОВА, МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 16 л., Гр. Ельнинск. у., Вол-Егорьевск. в., д. Сивцевой,; Н. С. 1 уч. Ельнинск. у., лиш. св. 1 г., Исп. 28 сент. 918.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.