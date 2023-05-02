Острокулакова Сусанна Акимова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Острокулакова
- Имя
- Сусанна
- Отчество
- Акимова
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 257
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 97403. ОСТРОКУЛАКОВА, СУСАННА Акимова, 30 л. Лиш. ос. пр. изъ каз. в. и с. Старочеркасскаго, Черкасск. окр.; — Новочеркасск. О. С., 3 Мая 911, 2 ч. 1655 и 1663 У., тюр. 1½ г. Исп. 14 Іюня 911. | 909 150936 2 ч. 1655 У. | 901 36754 170 М. | 906 50702 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 5661. | 903 65440 1655 У. | 900 13007 169 М.
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