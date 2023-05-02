Шпанский Василий Емельянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шпанский
- Имя
- Василий
- Отчество
- Емельянович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 378
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13108. ШПАНСКИЙ ВАСИЛИЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 33 л., Усманск. у., Ново-Никольск. в., с. Александровки. Н. С. 3 р. г. Сталинграда. Ст. ст. 2 ч. 86, 88, 157, 176, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с.
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