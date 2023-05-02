Дорожко Петр Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дорожко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 17 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4055. ДОРОЖКО ПЕТР АНТОНОВИЧ, 22 л., Рд. в Ковенск. г., Ново-Александровск. у., Слободск. в., д. Кропешки. Архангельск. Губсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 2 г. Исп. 17 июля 923.
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