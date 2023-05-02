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Семин Дмитрий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Семин
Имя
Дмитрий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
13 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 252
Источник
Скан
Оригинальная запись
8936. СЕМИН ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 21 г., Весьегонск. у., Перемуровск. в., д. Нораево. Череповецк. Губсуд. Ст. 143, лиш. св. 5 л. 4 м. Исп. 13 сент. 923.

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