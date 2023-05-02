Денисенко Петр Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Денисенко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 02 ноябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 65
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 14591. ДЕНИСЕНКО, ПЕТР ИВАНОВИЧ, 24 л. Гр. Корочавск. у., Яблоновск. в. и д.; — Н. С. 3 уч. г. Краснодара. Мошеннич., лиш. св. 1 г., с зач. 1 м. и 26 д. пр. з. Исп. 2 нояб. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.