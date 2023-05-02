Брюкман Эдуард-Оскар Эрнстов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Брюкман
- Имя
- Эдуард-Оскар
- Отчество
- Эрнстов
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130347. БРЮКМАНЪ, ЭДУАРДЪ-ОСкаръ Эрнстовъ. Мщ. г. Митавы, 21 г., рд. въ м. Добленѣ, Добленск. у.; — М. С. 4 уч. Рижско-Вольмар. окр. 8 Окт. 909, 169 и 2 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 23 Окт. 909.
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