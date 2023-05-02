Жилин Андрей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жилин
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 10 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 133
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4649. ЖИЛИН АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, 48 л., Сапожковск. у., Пригородн. в., д. Черной Речки. Рязанск. Губсуд. Ст. 114а ч. 1, пор. пр. 5 л. Исп. 10 авг. 923.
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