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Жилин Андрей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жилин
Имя
Андрей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
10 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
4649. ЖИЛИН АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, 48 л., Сапожковск. у., Пригородн. в., д. Черной Речки. Рязанск. Губсуд. Ст. 114а ч. 1, пор. пр. 5 л. Исп. 10 авг. 923.

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