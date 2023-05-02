Лаврешин Александр Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаврешин Александр Никитич

Лаврешин Александр Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаврешин
Имя
Александр
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
03 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
7822. ЛАВРЕШИН АЛЕКСАНДР НИКИТИЧ, 23 л., Пронск. у., Букьинск. в., с. Рождество-Лесное. Московск. Губсуд. Ст. ст. 91, 183, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 3 янв. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.