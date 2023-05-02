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Трофимов Алексей Трофимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Трофимов
Имя
Алексей
Отчество
Трофимович
Дата исполнения приговора
19 март 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 352
Источник
Скан
Оригинальная запись
12064.    ТРОФИМОВ АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ, 62 л., Переяславль-Залесск. у., Хмельниковск. в., д. Поповской. Н. С. 4 уч. Переяславль-3алесск. у. Ст. 180 п. «б». лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г. П. В. 3. С. 19/ІІІ—24.

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