Медов Андрей Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Медов
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 28 март 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 195
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 42947. МЕДОВЪ, АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВЪ (онъ же Гусевъ). К. Судогод. у., Березниковск. в., д. Нерожиной, 42 л.; — Владимір. О. С., 134, 135, 1652 и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г. Исп. 28 Марта 907. | 904 89531 170 М. | 90 100743 170¹ М. | 900 99112 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 47294.
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