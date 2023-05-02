Некрасов Александр Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Некрасов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 13 март 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5014. Некрасов Александр Алексеевич, 47 л. Гр. г. Орла; — Н. С. 17 уч. Орловск. окр. Разбой, лиш. св. 8 л., по амнист. 6 Всеросс. Съезда Сов. От 6 нояб. 918 г. нак. сокращ. до 4 л. Исп. 13 марта 919.
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