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Сиротов Макар Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сиротов
Имя
Макар
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
01 ноябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
9132. СИРОТОВ МАКАР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 47 л., Щегловск. у., Баянск. в., п. Соротовского. Н. С. 4 уч. Щеповецк. у. Ст. ст. 114а, 180 п. «а», лиш. св. 2 г. Исп. 1 нояб. 923.

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