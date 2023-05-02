Сиротов Макар Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сиротов
- Имя
- Макар
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 258
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9132. СИРОТОВ МАКАР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 47 л., Щегловск. у., Баянск. в., п. Соротовского. Н. С. 4 уч. Щеповецк. у. Ст. ст. 114а, 180 п. «а», лиш. св. 2 г. Исп. 1 нояб. 923.
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