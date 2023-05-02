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Сазонова Анна Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сазонова
Имя
Анна
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
09 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 191
Источник
Скан
Оригинальная запись
18762. САЗОНОВА, АННА ИВАНОВНА, 41 г. Гр. Коломенск. у., Сандыревск. в., д. Лысово; — Н. С. Бауманск. р. Черкизовск. отд. г. Москвы. Произв. самог., лиш. св. 5 л., в т. ч. 3 г. условно. Осужд. 9 июля 920.

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