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Шаймарданов Шамси-Ислам Шаймарданов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шаймарданов
Имя
Шамси-Ислам
Отчество
Шаймарданов
Дата исполнения приговора
25 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
Источник
Скан
Оригинальная запись
141397. ШАЙМАРДАНОВЪ, ШАМСИ-ИСЛАМЪ Шаймардановъ (онъ же Шафіевъ). Татаринъ Ишимск. у., Бѣловодск. в., д. Маммотовой, 38 л.; — М. С. 1 уч. Пишпекск. у. 25 Сент. 909, 170 М., тюр. 7 м. Исп. 23 Окт., счит. ср. съ 25 Сент. 909. | 905 93221 169 М.

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