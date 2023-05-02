Шаймарданов Шамси-Ислам Шаймарданов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шаймарданов
- Имя
- Шамси-Ислам
- Отчество
- Шаймарданов
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 457
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 141397. ШАЙМАРДАНОВЪ, ШАМСИ-ИСЛАМЪ Шаймардановъ (онъ же Шафіевъ). Татаринъ Ишимск. у., Бѣловодск. в., д. Маммотовой, 38 л.; — М. С. 1 уч. Пишпекск. у. 25 Сент. 909, 170 М., тюр. 7 м. Исп. 23 Окт., счит. ср. съ 25 Сент. 909. | 905 93221 169 М.
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