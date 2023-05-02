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Карликов Ермолай Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карликов
Имя
Ермолай
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
09 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
15655. КАРЛИКОВ, ЕРМОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 34 л. Гр. Лаишевск. у., Ключищенск. в., с. Карабаяны; — Р. Т. г. Перми. Контр-революц., лиш. св. 6 л., с зач. 5 м. и 8 д. пр. з., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 9 апр. 920.

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