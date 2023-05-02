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Дыта Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Дыта
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4245. ДЫТА ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 22 л., Полтавск. у., Супруновск. в., с. Пушкаревки. В. Т. 6 стр. корп. Ст. 205б, лиш. св. 1 г. Исп. 14 окт. 923.

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