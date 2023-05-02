Кисельнова Мария Александровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кисельнова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Александровна
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4699. КИСЕЛЬНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 22 л., б. Пермск. г., Осинск. у., Камбарск. в. и завода. Н. С. 5 уч. Осинск. у. Ст. 140а, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 4/ІІІ—24.
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