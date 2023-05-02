Колышницын Абрам Петров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колышницын
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Петров
- Дата исполнения приговора
- 21 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 232
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 86591. КОЛЫШНИЦЫНЪ, АБРАМЪ ПЕТровъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Вятск. у., Мѣдянск. в., д. 2 Липинской, 45 л., рд. т. же у. и в., въ с. Мѣдянѣ; — Вятск. О. С., 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 21 Февр. 908. | 905 88560 1655 У. | 900 8276 169 М. | 902 107710 1055 У. | 94 79016 172 М.
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