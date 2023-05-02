Мартемьянов Федор Никаноров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мартемьянов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Никаноров
- Дата исполнения приговора
- 10 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 206
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 84687. МАРТЕМЬЯНОВЪ, ФЕДОРЪ НИканоровъ, (онъ же Мартіановъ, Мартьяновъ и Зубаревъ), 48 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Обоянск. у., Павловск. в., с. Песчаного; — Курск. О. С., 30 Марта 911, 1654¹ У., арест. отд. 5 л. Исп. 10 Мая 911. | 908 52143 170 М. | 905 24671 1654¹ У. | 902 24399 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 49249. | 900 72987 177 М. | 97 24124 169 М.
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