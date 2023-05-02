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Ульянов Григорий Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ульянов
Имя
Григорий
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
04 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 262
Источник
Скан
Оригинальная запись
29740. УЛЬЯНОВ, ГРИГОРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 18 л.; — Н. С. Калужско-Кожевническ. отд. г. Москвы. Кража, пр. р. 6 м. Исп. 4 сент. 920.

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