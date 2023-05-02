Репин Петр Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Репин
- Имя
- Петр
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 22 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 586
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16480. РѢПИНЪ, ПЕТРЪ ЕФИМОВЪ. К. Судогод. у., Мошенск. в., д, Кондряевой, 48 л.; — Владимір. О. С., 150, 152, 1 ч. 1655, 1 и 2 п. 16591 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 39843, арест. отд. 2½ г. Исп. 22 Нояб. 908. | 903 51464 1655 У. | 93 59310 1701 М. | 99 22345 1701 М. | 92 16659 1701 М.
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