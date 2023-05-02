Оленин Пантелеймон Титович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Оленин
- Имя
- Пантелеймон
- Отчество
- Титович
- Дата исполнения приговора
- 10 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 189
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 27318. ОЛЕНИН, ПАНТЕЛЕЙМОН ТИТОВИЧ, 24 л. Гр. Новосильск. у., Ксизовск. в. и с.; — Р. Т. г. Тулы. Дезерт., лиш. св. 8 л. Исп. 10 сент. 920.
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