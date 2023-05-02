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Размыслов Александр Фролович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Размыслов
Имя
Александр
Отчество
Фролович
Дата исполнения приговора
31 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 296
Источник
Скан
Оригинальная запись
10960. Размыслов Александр Фролович, 27 л., Старорусск. у., Городецк. в., д. Высокое. Н. С. 4 уч. Старорусск. у. Ст. 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 31 мая 926.

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