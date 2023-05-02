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Рудаков Петр Самойлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Рудаков
Имя
Петр
Отчество
Самойлович
Дата исполнения приговора
09 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8377. РУДАКОВ ПЕТР САМОЙЛОВИЧ, 20 л., Мезенск. у., Юромск. в., д. Кислома. Н. С. 15 отд. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. и пор. пр. 2 г. Исп. 9 окт. 923.

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