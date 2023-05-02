Филиппов Алексей Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Филиппов
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 07 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 425
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140540. ФИЛИППОВЪ, АЛЕКСѢЙ ЕФИМОВЪ. Мщ. г. Серпухова, 33 л.; — Москов. Ст. М. С. Симонов. уч. 23 Окт. 909, 13, 14, 169 и 170 М., тюр. 4½ м. Исп. 7 Нояб. 909.
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