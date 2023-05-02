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Красильников Максим Сергеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Красильников
Имя
Максим
Отчество
Сергеевич
Дата исполнения приговора
13 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
Источник
Скан
Оригинальная запись
6964. КРАСИЛЬНИКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, 58 л., Чсрдынск. у., Морчанск. в., с. Оралова, Н. С. 2 уч. Чердынск. у., Ст. 140, лиш: св. и пор. пр 1 г., Исп. 13 дек. 923.

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