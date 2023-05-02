Красильников Максим Сергеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красильников
- Имя
- Максим
- Отчество
- Сергеевич
- Дата исполнения приговора
- 13 декабрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 198
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6964. КРАСИЛЬНИКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, 58 л., Чсрдынск. у., Морчанск. в., с. Оралова, Н. С. 2 уч. Чердынск. у., Ст. 140, лиш: св. и пор. пр 1 г., Исп. 13 дек. 923.
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