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Маличев Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Маличев
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 245
Источник
Скан
Оригинальная запись
8623. МАЛИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Череповецк. у., Старо-Петронецк. в., д. Ельниково. В. Т. б. Петроградск. окр. Ст. ст. 116, 180 п. «з», лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 2 г. Исп. 18 июня 923.

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